Tommaso Zorzi e Gabriel Garko, la verità sulla nuova ‘coppia’: le parole dell’influencer (Di domenica 4 aprile 2021) Tommaso Zorzi rivela il rapporto con Gabriel Garko a Verissimo Tommaso Zorzi ospite nella scorsa puntata di Verissimo insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, le sue amiche e complici… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 4 aprile 2021)rivela il rapporto cona Verissimoospite nella scorsa puntata di Verissimo insieme ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, le sue amiche e complici… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

MediasetPlay : Uhhhhhhh... è ufficiale e #Verissimo ???? @tommaso_zorzi vi aspetta da mercoledì 7 aprile alle 20.45 su @MediasetPlay… - MediasetPlay : Cosa fanno Tommaso Zorzi, Annie Mazzola, Stefania Gucci, Linda Taddei, Paolo Camilli in streaming su Mediaset Play?… - MediasetPlay : Un salto in Honduras con gli opinionisti dell’@IsolaDeiFamosi ?? #Verissimo vi aspetta alle 15.30 su #Canale5 e in s… - Diomira60307325 : @tommaso_zorzi Siete bellissimi ciao baci?? - _gjuls_ : #tzvip @tommaso_zorzi : cadere dalle scale è umiliante. Io che cado dalle scale un giorno si e l'altro pure: -