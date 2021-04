Strage di Pasqua | scontro frontale | morti 3 giovanissimi tra i 18 e 19 anni

Leggi su howtodofor

(Di domenica 4 aprile 2021) Una vigilia didi sangue sulle strade del Lazio. Un terribile incidente è avvenuto questa notte su via Casilina nel territorio di San Vittore del Lazio, al confine con la Campania in provincia di Frosinone. Nello schiantosono rimaste coinvolte due vetture. Terribile lo scenario che si è presentato di fronte ai soccorritori, con le due automobili – una Fiat Sedici e un'Alfa Mito – completamente distrutte dall'impatto violentissimo. La dinamica dell'incidente mortale su via Casilina. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con diverse ambulanze non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di tre persone, mentre una quarta estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco è deceduta poco dopo l'arrivo in ospedale. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Cassino che hanno chiuso il tratto di strada ...