Rossi: 'Impossibile recuperare partendo penultimo' (Di domenica 4 aprile 2021) Si chiude un fine settimana molto difficile per Valentino Rossi che, dopo essere partito dalla 21ª posizione, ha chiuso 16°, fuori dalla zona punti. Ora si torna in Europa, dove si correrà in circuiti ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) Si chiude un fine settimana molto difficile per Valentinoche, dopo essere partito dalla 21ª posizione, ha chiuso 16°, fuori dalla zona punti. Ora si torna in Europa, dove si correrà in circuiti ...

