Pranzo di Pasqua 2021, consigli e ricette per cucinare l’agnello (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi vi sveliamo qualchuna delle ricette di Pasqua che ci hanno regalato i professionisti del food con varie ricette di agnello. Iniziamo con un grande classico della tradizione romana: l’abbacchio alla cacciatora nella versione di Alfredo alla Scrofa ricette di Pasqua: Coscio d’agnello alla cacciatora e patate sfogliate Ingredienti per 4 persone: 1 coscio d’abbachio da circa 1,2kg Timo, maggiorana, rosmarino, prezzemolo aglio qb Per la salsa cacciatora 3 dl brodo d’Agnello 1 spicchiò d’aglio 2 rami di rosmarino 1 bicchierino d’aceto 50 g salsa pomodoro Per le patate 3 patate tagliate a fette 1/2 L panna 30 g parmigiano Noce moscata Sale e pepe qb Procedimento Per l’abbacchio: Cuocere il coscio di abbacchio sottovuoto a 68 gradi per circa 6/7 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Oggi vi sveliamo qualchuna dellediche ci hanno regalato i professionisti del food con variedi agnello. Iniziamo con un grande classico della tradizione romana: l’abbacchio alla cacciatora nella versione di Alfredo alla Scrofadi: Coscio d’agnello alla cacciatora e patate sfogliate Ingredienti per 4 persone: 1 coscio d’abbachio da circa 1,2kg Timo, maggiorana, rosmarino, prezzemolo aglio qb Per la salsa cacciatora 3 dl brodo d’Agnello 1 spicchiò d’aglio 2 rami di rosmarino 1 bicchierino d’aceto 50 g salsa pomodoro Per le patate 3 patate tagliate a fette 1/2 L panna 30 g parmigiano Noce moscata Sale e pepe qb Procedimento Per l’abbacchio: Cuocere il coscio di abbacchio sottovuoto a 68 gradi per circa 6/7 ...

Advertising

matteograndi : Orde di over ancora 80 in attesa di vaccino, commercianti sull’orlo del fallimento e le forze dell’ordine pensano c… - FBiasin : A #Pasqua è più facile andare a Dubai che a pranzo da povero nonno. Tecnicamente non è una battuta. - ManuQ24916888 : RT @AzzurraBarbuto: In 4 giorni sbarcati oltre 1800 clandestini. Ah no, scusate, clandestini sono gli italiani che organizzano il pranzo di… - lextumusa : RT @AzzurraBarbuto: In 4 giorni sbarcati oltre 1800 clandestini. Ah no, scusate, clandestini sono gli italiani che organizzano il pranzo di… - Marco09232509 : RT @AzzurraBarbuto: In 4 giorni sbarcati oltre 1800 clandestini. Ah no, scusate, clandestini sono gli italiani che organizzano il pranzo di… -