Miami Open a Hurkacz, Sinner sconfitto 7 - 6 6 - 4 (Di domenica 4 aprile 2021) Si ferma sul più bello l'avventura di Jannik Sinner a Miami , ma nessuno potrà mai scalfire la crescita e la qualità del giovane giocatore italiano. Il torneo di Masters 1000 va all'amico rivale ... Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Si ferma sul più bello l'avventura di Jannik, ma nessuno potrà mai scalfire la crescita e la qualità del giovane giocatore italiano. Il torneo di Masters 1000 va all'amico rivale ...

SkySport : MOSTRUOSO SINNER L'azzurro vola in finale al Miami Open ? Domenica la finale (in diretta alle 19 su Sky) contro il… - Agenzia_Ansa : Sinner batte Bautista in tre set e vola alla finale dell'Open di Miami. Il 19enne azzurro conquista la prima finale… - Agenzia_Ansa : E' finito il sogno di Jannik Sinner. Il 19enne tennista azzurro è stato infatti battuto 7-6 6-4 dal polacco Hubert… - AvigalLuna : RT @WeAreTennisITA: .@HubertHurkacz è il nome nuovo del Miami Open! Il primo polacco a vincere un Master1000, da domani sarà n°16 del ranki… - riviera24 : Sfuma il sogno di Jannik: Sinner perde la finale del Miami Open -