LIVE Giro delle Fiandre 2021 in DIRETTA: Van der Poel e Asgreen staccano Van Aert! (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! 15.59 CHE CUORE Asgreen! Il danese ha fatto sfogare Van der Poel, poi è rientrato con il suo passo! Non ce la fa invece Van Aert, staccato ormai di 14? dalla coppia di testa. 15.58 Anche Alaphilippe in difficoltà. 15.58 Mostruoso Van der Poel! Asgreen prova a reagire, Van Aert è sulle gambe, non va avanti! 15.57 RASOIATA FOLLE DI VAN DER Poel! Li lascia sul posto, pazzesco! 15.56 Dietro si muove ancora uno scatenato Turgis, che si porta a 14? dal trio di testa. Il francese è la grande rivelazione di giornata. Pidcock non ne ha più e si stacca, così come Teuns. 15.56 Apparentemente Van der Poel pedala quasi senza faticare. 15.55 Van der ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVIDEO SPALLATA VERGAERDE A FEDOROV: SQUALIFICATI COL VAR! 15.59 CHE CUORE! Il danese ha fatto sfogare Van der, poi è rientrato con il suo passo! Non ce la fa invece Van Aert, staccato ormai di 14? dalla coppia di testa. 15.58 Anche Alaphilippe in difficoltà. 15.58 Mostruoso Van derprova a reagire, Van Aert è sulle gambe, non va avanti! 15.57 RASOIATA FOLLE DI VAN DER! Li lascia sul posto, pazzesco! 15.56 Dietro si muove ancora uno scatenato Turgis, che si porta a 14? dal trio di testa. Il francese è la grande rivelazione di giornata. Pidcock non ne ha più e si stacca, così come Teuns. 15.56 Apparentemente Van derpedala quasi senza faticare. 15.55 Van der ...

