La politica estera di Draghi? Inizia in Libia Ecco perché

(Di domenica 4 aprile 2021) Tra due giorni, martedì 6 aprile, il presidente del Consiglio, Mario, sarà in— visita che ha innescato un ritorno dell’interesse sul dossier tra i media italiani. La tempistica diinsegna uno dei nodi della proiezione geodell’Italia; tutt’altro che banale. Quella di Tripoli sarà la prima tappadel leader dell’esecutivo italiano, rivendicando una priorità geo-strategica che già recentemente Roma aveva messo in evidenza — quando il ministro Luigi Di Maio era volato a Tripoli in un viaggio lampo per incontrare, primo tra gli occidentali a vedere di persona il nuovo premier onusiano Abdelhamid Dabaiba, alla vigilia della ministeriale del Consiglio Ue e del faccia a faccia col segretario di Stato, Anthony Blinken, a latere del vertice ...