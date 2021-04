La mamma di Denise in attesa dell'esame di sangue e Dna della ragazza in Russia (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - "La speranza di trovare e riabbracciare Denise non è mai mancata". Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, scomparsa quando aveva 4 anni, è in attesa di notizie dalla Russia. "In questi anni - afferma in un audiomessaggio trasmesso su Canale 5 in esclusiva a “Domenica Live - l'abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il Dna". In attesa che domani la televisione russa renda noti i risultati degli esami di laboratorio sul prelievo di sangue da Olesya Rostova, ovvero se sia effettivamente sua figlia Denise Pipitone scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, ... Leggi su agi (Di domenica 4 aprile 2021) AGI - "La speranza di trovare e riabbracciarenon è mai mancata". Piera Maggio,diPipitone, scomparsa quando aveva 4 anni, è indi notizie dalla. "In questi anni - afferma in un audiomessaggio trasmesso su Canale 5 in esclusiva a “Domenica Live - l'abbiamo sempre cercata, anche in tutte quelle segnalazioni, avvistamenti, che poi sono risultate nulle. Anche in questo caso andremo cauti, si proseguirà con la comparazione del gruppo sanguigno e se sarà il caso procederemo con il Dna". Inche domani la televisione russa renda noti i risultati degli esami di laboratorio sul prelievo di sangue da Olesya Rostova, ovvero se sia effettivamente sua figliaPipitone scomparsa a Mazara del Vallo il primo settembre del 2004, ...

