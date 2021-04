Horti Leonini | nuova apertura al pubblico in Val d’Orcia

(Di domenica 4 aprile 2021): terminata la ristrutturazione per la messa in sicurezza del parco storico monumentale che finalmente può riapre al: il giardino all’Italiana pronto per la rial? Terminata la ristrutturazione per la messa in sicurezza del parco storico in Val. Un progetto del valore complessivo totale di 220 mila euro.

Il Cittadino on line

Sono stati il set naturale di tanti film e serie in costume. Una scelta non casuale per registi e produzioni internazionali. Qui, negli Horti Leonini di San Quirico d'Orcia, si respira un'aria genuina di Rinascimento. Il tempo sembra essersi cristallizzato, senza contaminazioni. Le mura secolari accarezzano il perimetro quasi ad evocarne una sorta di '... Dopo lavori restauro possono finalmente riaprire al pubblico gli Horti Leonini, un parco storico che si trova nel centro della cittadina di San Quirico d'Orcia, in provincia di Siena. Gli Horti Leonini, gioiello verde nel centro di San Quirico d'Orcia (Siena), riaprono al pubblico. Sono terminati i lavori di messa in sicurezza e restauro del parco storico monumentale ed esempio di ...