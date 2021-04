Giulia Salemi | la confessione intima di Pierpaolo Pretelli | “Ho un problema…”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 4 aprile 2021) LadiNel nuovo numero del magazine Chi è contenuta una lunga intervista a, secondo classificato del Grande Fratello Vip 5. Quest’ultimo ha fatto sapere ai lettori della rivista come procede la sua relazione sentimentale con. Inoltre, l’ex Velino di Striscia la Notizia ha anticipato alcuni progetti professionali di entrambi. Poi il 30enne ha fatto una dichiarazione spiazzante: “Io ho solo un problema con la gelosia, perché di base sono insicuro, mami fa sentire speciale”. Il ragazzo ha utilizzato delle parole al miele nei confronti dell’influencer italo-persiana non solo per la sua bellezza fisica, ma anche per la sua anima: “Crede in me, mi stimola, è una ...