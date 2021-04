Giordania, cosa ci raccontano del Medio Oriente i guai alla corte di Amman (Di domenica 4 aprile 2021) Insieme all’Arabia Saudita e all’Egitto, il primo Paese a mostrare sostegno a re Abdallah di Giordania per il micro-tentativo di colpo di stato di sabato 3 aprile sono stati gli Usa. La vicenda dimostra che la regione vive ancora delle inquietudini, anche in alcuni degli Stati dove la stabilità è apparentemente consolidata. Inoltre dimostra che gli Stati Uniti sono attori attenti, pronti a prendere posizione con i propri partner (o alleati: la Giordania è una pedina fondamentale per il counter-terrorism), nonostante Washington stia cercando le vie per un disingaggio regionale — spostando risorse in altre aree del mondo considerate più importanti strategicamente (vedi la Cina e l’Indo Pacifico). Quanto successo ad Amman è una crisi all’interno del regno che sembra essere andata fuori controllo, e delle sue ... Leggi su formiche (Di domenica 4 aprile 2021) Insieme all’Arabia Saudita e all’Egitto, il primo Paese a mostrare sostegno a re Abdh diper il micro-tentativo di colpo di stato di sabato 3 aprile sono stati gli Usa. La vicenda dimostra che la regione vive ancora delle inquietudini, anche in alcuni degli Stati dove la stabilità è apparentemente consolidata. Inoltre dimostra che gli Stati Uniti sono attori attenti, pronti a prendere posizione con i propri partner (o alleati: laè una pedina fondamentale per il counter-terrorism), nonostante Washington stia cercando le vie per un disingaggio regionale — spostando risorse in altre aree del mondo considerate più importanti strategicamente (vedi la Cina e l’Indo Pacifico). Quanto successo adè una crisi all’interno del regno che sembra essere andata fuori controllo, e delle sue ...

Advertising

botero1960 : @ilCogito ha ragione su cosa? Ma porca troia.. .cosa cazzo sei andata a fare in Giordania se vuoi continuare a fare… - Lucrezia9_9 : RT @Gincin_: Brittany ma come cazz fai a trasferirti e non sapere cosa ti aspetta ? Lasci uno perché ti limitava ma ti vuoi sposare con uno… - Gincin_ : Brittany ma come cazz fai a trasferirti e non sapere cosa ti aspetta ? Lasci uno perché ti limitava ma ti vuoi spos… - koisespi : Cosa non avrei dato per vedere la puntata di 'airport security Giordania' nel momento in cui tirano fuori dalla va… - JuventusOnly : @CucchiRiccardo Tutto quello che ha elencato l'ho fatto qui in Giordania, paese in via di sviluppo con un PIL pari… -