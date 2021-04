Frane e inondazioni per piogge torrenziali: almeno 44 vittime in Indonesia (Di domenica 4 aprile 2021) almeno 44 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite a causa delle inondazioni e degli smottamenti avvenuti nell’isola di Flores, nell’Indonesia orientale. Lo hanno riferito i soccorritori, che temono un bilancio definitivo ancora più pesante.Le piogge torrenziali hanno causato allagamenti in diversi quartieri dell’isola, dove la maggioranza della popolazione è cattolica, poche ore prima dell’inizio delle celebrazioni pasquali. Strade e ponti sono rimasti distrutti e decine di case sono state sommerse dal fango. L’unica via di accesso all’isola è ora il braccio di mare che separa Flores dall’isola di Adonara ”ma le precipitazioni e un forte moto ondoso hanno reso impossibile la traversata”, ha detto Raditya Jati, portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione delle calamità naturali.Le forti ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021)44 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite a causa dellee degli smottamenti avvenuti nell’isola di Flores, nell’orientale. Lo hanno riferito i soccorritori, che temono un bilancio definitivo ancora più pesante.Lehanno causato allagamenti in diversi quartieri dell’isola, dove la maggioranza della popolazione è cattolica, poche ore prima dell’inizio delle celebrazioni pasquali. Strade e ponti sono rimasti distrutti e decine di case sono state sommerse dal fango. L’unica via di accesso all’isola è ora il braccio di mare che separa Flores dall’isola di Adonara ”ma le precipitazioni e un forte moto ondoso hanno reso impossibile la traversata”, ha detto Raditya Jati, portavoce dell’agenzia nazionale per la gestione delle calamità naturali.Le forti ...

