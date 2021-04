Ferrari su Sarri alla Roma: ”E’ un profilo adatto solo in questo caso…” (Di domenica 4 aprile 2021) Ferrari: “Roma piazza difficile? Napoli non era da meno, Sarri è vaccinato” Fabrizio Ferrari, giornalista ed ex collaboratore di Maurizio Sarri, parla -in esclusiva a TuttoMercatoWeb.Com- della possibilità di vedere l’ex tecnico di Juve e Chelsea alla Roma la prossima stagione. Queste le sue parole: Ferrari su Sarri se è un profilo da Roma “Sarri è un profilo adatto se la Roma avrà la possibilità di fare un po’ di mercato e prendere qualche top player. -afferma Ferrari – Dopo le esperienze con Chelsea e Juventus, la rosa attuale forse non è abbastanza appetibile per un allenatore che nelle ultime due esperienze ha ... Leggi su retecalcio (Di domenica 4 aprile 2021): “piazza difficile? Napoli non era da meno,è vaccinato” Fabrizio, giornalista ed ex collaboratore di Maurizio, parla -in esclusiva a TuttoMercatoWeb.Com- della possibilità di vedere l’ex tecnico di Juve e Chelseala prossima stagione. Queste le sue parole:suse è undaè unse laavrà la possibilità di fare un po’ di mercato e prendere qualche top player. -afferma– Dopo le esperienze con Chelsea e Juventus, la rosa attuale forse non è abbastanza appetibile per un allenatore che nelle ultime due esperienze ha ...

