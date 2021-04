Eredivisie, l’Ajax vince ancora e tiene lontano il Psv (Di domenica 4 aprile 2021) Si è appena conclusa la ventottesima giornata di Eredivisie che ha visto le prime due della classe vittoriose. l’Ajax è sempre più capolista vincendo sul campo dell’Heerenveen per 2-1 grazie ai gol di Tadic su rigore e di Haller, confermato al Var. Il Psv si tiene a distanza vincendo in casa 3-0 contro l’Heracles. Ecco tutti i risultati: Feyenoord-Sittard 2-0 Den Haag-Utrecht 1-4 PSV-Heracles 3-0 FC Emmen-Waalwijk 3-1 Heerenveen-Ajax 1-2 La classifica: Ajax 69 PSV 58 Az Alkmaar 58 Vitesse 55 Feyenoord 51 Groningen 46 Utrecht 43 Twente 37 Heracles 36 Heerenveen 34 Sparta Rotterdam 34 Sittard 34 Zwolle 29 Waalwijk 26 Willem II 22 Venlo 22 FC Emmen 18 Den Haag 15. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021) Si è appena conclusa la ventottesima giornata diche ha visto le prime due della classe vittoriose.è sempre più capolistando sul campo dell’Heerenveen per 2-1 grazie ai gol di Tadic su rigore e di Haller, confermato al Var. Il Psv sia distanzando in casa 3-0 contro l’Heracles. Ecco tutti i risultati: Feyenoord-Sittard 2-0 Den Haag-Utrecht 1-4 PSV-Heracles 3-0 FC Emmen-Waalwijk 3-1 Heerenveen-Ajax 1-2 La classifica: Ajax 69 PSV 58 Az Alkmaar 58 Vitesse 55 Feyenoord 51 Groningen 46 Utrecht 43 Twente 37 Heracles 36 Heerenveen 34 Sparta Rotterdam 34 Sittard 34 Zwolle 29 Waalwijk 26 Willem II 22 Venlo 22 FC Emmen 18 Den Haag 15. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

