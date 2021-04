Enea, rapporto su povertà energetica: cittadini Sud i più a rischio. In testa Campania (Di domenica 4 aprile 2021) Le elaborazioni effettuate da Enea su dati Istat per il rapporto Annuale sull’Efficienza energetica 2020 e per il rapporto Oipe, evidenziano che a maggior rischio sono prevalentemente i residenti nelle regioni del Sud d’Italia, con particolare riferimento a Campania, Calabria e Sicilia dove, al 2018, risultava in povertà energetica tra il 13% e il 22% della popolazione, un dato ben più elevato rispetto all’8,8% nazionale. Lo scenario non cambia anche tenendo conto di caratteristiche regionali legate al differente costo della vita o agli specifici livelli medi di spese energetiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Le elaborazioni effettuate dasu dati Istat per ilAnnuale sull’Efficienza2020 e per ilOipe, evidenziano che a maggiorsono prevalentemente i residenti nelle regioni del Sud d’Italia, con particolare riferimento a, Calabria e Sicilia dove, al 2018, risultava intra il 13% e il 22% della popolazione, un dato ben più elevato rispetto all’8,8% nazionale. Lo scenario non cambia anche tenendo conto di caratteristiche regionali legate al differente costo della vita o agli specifici livelli medi di spese energetiche. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

