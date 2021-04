Debutto al Salone di Shanghai per il concept di roadster elettrica MG Cyberster (Di domenica 4 aprile 2021) Richiamando il progetto annunciato lo scorso maggio, MG ha svelato il concept di roadster elettrica Cyberster che presenterà in anteprima al prossimo Salone di Shanghai. La sportiva a zero emissioni ispirata alla MG B roadster degli anni ’60 intende essere un manifesto del futuro (elettrico) del brand oltre che un tributo alla sua rinascita dopo l’acquisizione da parte di SAIC Motor. «Cyberster è una dichiarazione audace che guarda con forza al futuro di MG toccando la nostra eredità, ma soprattutto basandosi sulla nostra tecnologia all’avanguardia e sul design avanzato. Le auto sportive sono la linfa vitale del DNA di MG e Cyberster è un prototipo estremamente stimolante per noi» ha dichiarato Carl Gotham, direttore del SAIC design ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Richiamando il progetto annunciato lo scorso maggio, MG ha svelato ildiche presenterà in anteprima al prossimodi. La sportiva a zero emissioni ispirata alla MG Bdegli anni ’60 intende essere un manifesto del futuro (elettrico) del brand oltre che un tributo alla sua rinascita dopo l’acquisizione da parte di SAIC Motor. «è una dichiarazione audace che guarda con forza al futuro di MG toccando la nostra eredità, ma soprattutto basandosi sulla nostra tecnologia all’avanguardia e sul design avanzato. Le auto sportive sono la linfa vitale del DNA di MG eè un prototipo estremamente stimolante per noi» ha dichiarato Carl Gotham, direttore del SAIC design ...

