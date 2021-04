Civitanova batte Trento | la finale scudetto è a un passo

(Di domenica 4 aprile 2021) Leal e Juantorena si caricano sulle spalleche mette la freccia,, si porta avanti nella serie e ora avrà il primo match ball per conquistare lamercoledì a ...

Advertising

Gazzetta_it : Ora Civitanova conduce 2-1 #SuperLega #vcomevolley - basketinside360 : A2 - Patti fatica, ma batte Civitanova Marche - - CronacheMc : CIVITANOVA - Le docenti di lingue dell’Istituto Sant' Agostino hanno aderito alla Giornata europea delle lingue con… - infoitsport : Semifinale gara 1: Trento batte Civitanova al tie break - RaiSport : ?? Semifinale gara 1: #Trento batte #Civitanova al tie break Primo atto conquistato al tie break anche da #Perugia… -

Ultime Notizie dalla rete : Civitanova batte

La Gazzetta dello Sport

Leal e Juantorena si caricano sulle spalleche mette la freccia,Trento, si porta avanti nella serie e ora avrà il primo match ball per conquistare la finale scudetto mercoledì a Trento. La chiave del match ? Abdel Aziz aveva ...L'Alma PattiFe.baMarche, ma quanta fatica: racconto e tabellino della sfida terminata 63 - 54 Alma Patti BasketFe. BaMarche 63 - 54 staccando solo a metà del quarto quarto la ...Trento, al contrario, è molto fallosa alla battuta: saranno ben 5 gli errori nel parziale, a cui si aggiungono i sei fatti registrare nel secondo set. Un bottino troppo cospicuo per sperare di ...La Cucine Lube Civitanova batte l'Itas Trentino in gara-3 delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021 ...