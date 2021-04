Carcere di Taranto: focolaio di corona virus, annullata la messa di Pasqua dell’arcivescovo Avrebbe impartito la benedizione ai detenuti (Di domenica 4 aprile 2021) La direzione del Carcere di Taranto ha disposto, all’improvviso, la sospensione. Casi di corona virus nel penitenziario:per questo la prevista funzione religiosa Pasquale, che Avrebbe dovuto officiate l’arcivescovo Filippo Santoro, oggi nel Carcere tarantino non si tiene. Ne dà notizia il tgnorba. L'articolo Carcere di Taranto: focolaio di corona virus, annullata la messa di Pasqua dell’arcivescovo <small class="subtitle">Avrebbe impartito la benedizione ai detenuti</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 4 aprile 2021) La direzione deldiha disposto, all’improvviso, la sospensione. Casi dinel penitenziario:per questo la prevista funzione religiosale, chedovuto officiate l’arcivescovo Filippo Santoro, oggi neltarantino non si tiene. Ne dà notizia il tgnorba. L'articolodidiladi laai proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Carcere Taranto In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 Aprile: DisAstraZeneca. Si riparla di limiti in Italia ... cornuti e mazziati" "La sanzione contro i lavoratori di Taranto? Mi lascia sgomenta, il solito ... Welby meritava il funerale" Conduce "Vizi e virtù" sul Nove e, a 42 anni, è il cappellano del carcere ...

Grottaglie - Arrestato un quarantasettenne latitante ... al 47enne pregiudicato è stata notificata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ... Al termine delle formalità il Leone è stato associato alla Casa Circondariale di Taranto .

Pasqua a Taranto, il vescovo Santoro pregherà dal carcere La Gazzetta del Mezzogiorno Coppia scoperta con venti chili di eroina. Arrestato anche il marito in fuga Ora, però, anche Pietro Leone, 47 anni, di Villa Castelli, è finito in carcere. Venti chili di eroina sotto sequestro ... oltre a quelli della squadra Mobile di Taranto, avevano fatto irruzione nel ...

Pasqua a Taranto, il vescovo Santoro pregherà dal carcere l'arcivescovo di Taranto Filippo Santoro, non potendo celebrare, a causa dell’emergenza Covid, la rituale Santa Messa all’interno della Cappella del carcere in favore dei detenuti, si recherà ...

