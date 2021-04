Calcio | Roma; confronto Fonseca - squadra | no errori con Ajax

Advertising

salvione : Roma, clima teso a Trigoria dopo il pari con il Sassuolo - BlackEagle1967 : RT @salvione: Roma, clima teso a Trigoria dopo il pari con il Sassuolo - MarcussReading : RT @AliprandiJacopo: Clima molto teso questa mattina a Trigoria tra giocatori e Fonseca. Il confronto è sfociato in nuove tensioni e scon… - Alessandroasr17 : RT @AliprandiJacopo: Clima molto teso questa mattina a Trigoria tra giocatori e Fonseca. Il confronto è sfociato in nuove tensioni e scon… - AliprandiJacopo : Clima molto teso questa mattina a Trigoria tra giocatori e Fonseca. Il confronto è sfociato in nuove tensioni e s… -

Corriere dello Sport.it

Pasqua di lavoro a Trigoria per la Roma che giovedì tornerà in campo nel primo quarto di finale d'Europa League contro l'Ajax. Il clima, però, dopo il pari con il Sassuolo non è dei migliori e prima dell'allenamento di scarico, Fonseca ...In occasione della Pasqua, la Roma ha voluto dimostrare vicinanza ai suoi abbonati Under 10, recapitando loro una serie di gadget. In una stagione fortemente condizionata dalla pandemia, che ha tenuto ...