Andrea Zelletta svela un drammatico retroscena | fan in pensiero per lui

Advertising

BETTERYOU28641 : RT @ontherisingmoon: Thread • Andrea Zelletta, capo-ship, perennemente presente nei momenti tra Francesco e Tommaso. ???? #gfvip https://t.co… - dany3laf : @luna476206011 se dico a mia mamma 'ho visto una story di andrea zelletta' ci pensa un po', se le dico croccantino capisce subito - Ro_blonde : “Non riesco a cantare figurati a parlare” stesse vibes di “prima di essere Natalia Paragoni sono la ragazza di Andrea Zelletta” #Amici20 - twentyyearsgold : Al prossimo salto scordinato di Rosa chiamo in causa Andrea Zelletta e buttiamo insieme tutti i gridi necessari per… - infoitcultura : Andrea Zelletta aggredito a Milano: «Qui è sempre peggio» -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zelletta

Su le ultime novità. , paura per: ' È uscito dalla Casa per motivi personali '. Fan in ansia: ' Sta male? '. Oggi pomeriggio, è sparito per diverso tempo dalla casa del Grande Fratello Vip. Tanto che gli inquilini ...vittima di due aggressioni dopo il Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha raccontato l'ex ...Andrea Zelletta ha raccontato gli attimi di paura vissuti negli ultimi giorni ed è per questo teme per la sua fidanzata Natalia Paragoni.Non sembra un bel periodo per Andrea Zelletta, protagonista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip che negli ultimi giorni ha subito due aggressioni. Andrea Zelletta ha raccontato dal ...