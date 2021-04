Amici 20, la Celentano punge De Martino: cala il gelo in studio (Di domenica 4 aprile 2021) Durante la puntata del 3 marzo del serale di Amici 20 la maestra Alessandra Celentano è stata molto dura con Stefano De Martino Una puntata ricca di emozioni e anche tanto divertimento, quella di ieri sera andata in onda su Canale 5. Amici 20 anche quest’anno sta ottenendo un grande successo e come sempre è tutto merito della padrona di casa. Maria De Filippi è riuscita insieme ai professori a portare nella scuola tanti talenti, anche se come sempre non mancano polemiche particolarmente sui ballerini. E a proposito di danzatori, Alessandra Celentano durante la messa in onda della terza puntata ha voluto ricordare ad un ex allievo, Stefano De Martino quanto avrebbe fatto bene a cambiare mestiere e a dedicarsi alla presentazione. Visualizza questo post ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 aprile 2021) Durante la puntata del 3 marzo del serale di20 la maestra Alessandraè stata molto dura con Stefano DeUna puntata ricca di emozioni e anche tanto divertimento, quella di ieri sera andata in onda su Canale 5.20 anche quest’anno sta ottenendo un grande successo e come sempre è tutto merito della padrona di casa. Maria De Filippi è riuscita insieme ai professori a portare nella scuola tanti talenti, anche se come sempre non mancano polemiche particolarmente sui ballerini. E a proposito di danzatori, Alessandradurante la messa in onda della terza puntata ha voluto ricordare ad un ex allievo, Stefano Dequanto avrebbe fatto bene a cambiare mestiere e a dedicarsi alla presentazione. Visualizza questo post ...

Advertising

ilaria74926051 : Caro diario oggi dopo tante puntate sono riuscita a far uscire Rosa e per questo sono molto contenta, ma, purtroppo… - GiarraMassimo : @rossbrescia È vero Rossella ti vedrei bene te al posto della Celentano è troppo antipatica lancio lo slogan Brescia irrompe ad amici ?? - infoitcultura : Alessandra Celentano e il like contro Amici: le scuse della prof - paolamarsella : @profceIentano Maestra Celentano purtroppo la giuria è composta da due ex allievi di amici che pur di andarle contr… - infoitcultura : Amici 20, Alessandra Celentano attacca Stefano De Martino: «Meno male che hai fatto un'altra carriera» - Il… -