Vaccini in azienda, presto l'accordo: al via il 6 aprile

presto il via ai Vaccini in azienda: dalla prossima settimana, infatti, e più esattamente dal 6 aprile, giorno in cui governo e parti sociali firmeranno un accordo ad hoc, anche le imprese potranno scendere in campo contro l'epidemia potenziando così la rete vaccinale predisposta dall'esecutivo contro il Covid. Un canale parallelo alla rete ordinaria e non già una procedura alternativa, quello aziendale, che servirà a rafforzare la capillarità necessaria all'obiettivo di un mondo del lavoro "covid free". Tutto sarà dunque pronto da martedì anche se l'operatività reale dell'intesa che porta la firma congiunta deli ministro del Lavoro, Andrea Orlando, e della Salute, Roberto Speranza, potrà partire solo a fronte di una fornitura di Vaccini che sia finalmente a ...

