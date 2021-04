Vaccini: cominciate inoculazioni in chiese in Sicilia (Di sabato 3 aprile 2021) Sono cominciate alle 8 le vaccinazioni anticovid nelle 300 parrocchie in Sicilia. Sono 5.867 i cittadini, della fascia dai 69 ai 79 anni, che si sono prenotati rispondendo all' iniziativa prevista dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 aprile 2021) Sonoalle 8 le vaccinazioni anticovid nelle 300 parrocchie in. Sono 5.867 i cittadini, della fascia dai 69 ai 79 anni, che si sono prenotati rispondendo all' iniziativa prevista dal ...

