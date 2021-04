Tuttosport | l’Inter rimanda la pratica Maksimovic a tempi migliori

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 3 aprile 2021)getta la spugna su. Almeno per il momento. Lo scrive. Il club congela larelativa al difensore serbo del Napoli nella speranza di poterla riaprire più in là grazie ai buoni rapporti con il suo agente, Fali Ramadani. “Andrea Ranocchia, in scadenza, probabilmente cercherà altrove un finale di carriera da protagonista, mentre Kolarov andrà a scadenza visto che difficilmente scatterà l’opzione per il rinnovo automatico (dovrebbe giocare 9 delle ultime 11 partite). Per sostituirli è stato proposto Nikola, che si svincolerà dal Napoli, ma tutto è stato anche in questo caso congelato. Nella speranza che i buoni rapporti con il suo agente, Fali Ramadani, lascino così cristallizzata lafino a...