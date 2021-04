Transitate tutte le navi in attesa dopo il blocco del canale di Suez (Di sabato 3 aprile 2021) tutte le navi costrette ad aspettare nelle aree di ancoraggio nel canale di Suez a causa della presenza della Ever Given, incagliatasi il 23 marzo scorso, hanno attraversato la strategica via di comunicazione marittima tra il Mar Rosso e il Mediterraneo. Lo ha detto il presidente dell’Autorità del canale di Suez (Sca), l’ammiraglio Osama Rabie. “Oggi, tutte le navi, che erano in attesa da quando la Ever Given si è arenata il 23 marzo, hanno completato il loro transito lungo il canale di Suez”, ha detto Rabie. Il 23 marzo, la nave battente bandiera di Panama si e’ arenata al chilometro 151 a Suez, bloccando l’ingresso meridionale del transito marittimo. “La nave incagliata ha ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021)lecostrette ad aspettare nelle aree di ancoraggio neldia causa della presenza della Ever Given, incagliatasi il 23 marzo scorso, hanno attraversato la strategica via di comunicazione marittima tra il Mar Rosso e il Mediterraneo. Lo ha detto il presidente dell’Autorità deldi(Sca), l’ammiraglio Osama Rabie. “Oggi,le, che erano inda quando la Ever Given si è arenata il 23 marzo, hanno completato il loro transito lungo ildi”, ha detto Rabie. Il 23 marzo, la nave battente bandiera di Panama si e’ arenata al chilometro 151 a, bloccando l’ingresso meridionale del transito marittimo. “La nave incagliata ha ...

