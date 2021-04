"Traditori" quei medici no vax? "Meglio l'appello gentile del Colle" (Di sabato 3 aprile 2021) Caro Michele Serra, Il 26 marzo lei ha pubblicato sul quotidiano per il quale lavora un articolo “Rivoluzionari a costo zero” dove accusa di diserzione i medici che non vogliono vaccinarsi. Peró, simpaticamente, mi permetto di usare il “tu” così forse riesco Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 3 aprile 2021) Caro Michele Serra, Il 26 marzo lei ha pubblicato sul quotidiano per il quale lavora un articolo “Rivoluzionari a costo zero” dove accusa di diserzione iche non vogliono vaccinarsi. Peró, simpaticamente, mi permetto di usare il “tu” così forse riesco Segui su affaritaliani.it

oricalu : C'è di nuovo che i traditori del movimento 5 stelle che ormai hanno la poltrona o vogliono fare un partito nuovo… - Matteo67 : @Corriere Prima gli aumenti di stipendio. Ora le assunzioni. Soldi per le imprese che muoiono non ci sono mai. Per… - Matteo67 : Prima gli aumenti di stipendio. Ora le assunzioni. Soldi per le imprese che muoiono non ci sono mai. Per i nuovi pa… - Stefano614 : @francescatotolo I traditori della patria sono tutti quei miserabili favorevoli all'immigrazione clandestina.. - emma48394327 : Il demone è l'Europa, possibile che quei mantenuti guardano solo le poltrone, schiavi del demone!!!! Business, piac… -

Ultime Notizie dalla rete : Traditori quei #Tanomattinale del 2 aprile 2021: ascari e banchi saltati all'ARS, spalmare e scutuliare, la difesa di Razza, vaccini, Floyd Gli 'ascari' citati da Musumeci, come quelli citati in passato dai suoi predecessori, sono quei parlamentari scorretti e spregiudicati nella migliore delle ipotesi, traditori nella peggiore, che ...

Scrive Massimo De Vita, sul Pd di Marsala abbandonato dai dirigenti ... e si interpretano agli amici; si fa passare me e gli altri 5 come 'traditori' facendo riferimento ... Non si tiene minimamente conto di un fatto ancora più grave ovvero di quei dirigenti che ...

Covid, "traditori" quei medici no vax? "Meglio l'appello gentile del Colle" Affaritaliani.it Tóth: «In Ungheria sono considerata traditrice della patria» Sotto il governo di Viktor Orbán è sempre un rischio criticare i riferimenti e i modelli indicati dal potere o mettere in dubbio il loro valore. Ne sa qualcosa Krisztina Tóth, poeta e scrittrice, tra ...

Rivoluzione francese adieu. O forse no La storia della Francia che ci facevano studiare a scuola era diversa da quella di cui sentivo parlare in famiglia. Gli eroi nazionali non erano gli stessi. I grandi personaggi del passato bretone ...

