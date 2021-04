Test di verginità alla tv francese. È polemica. Dove lo fanno nel mondo? (Di sabato 3 aprile 2021) Si chiama cerimonia del fazzoletto. Alcune comunità gitane del Sud della Francia la fanno per dimostrare la verginità di una sposa. Questa pratica è stata mostrata in un programma della tv francese TFX, un reality doc che si intitola Incredibili matrimoni gitani. Marlene Schiappa, ministra francese con delega alla Cittadinanza, ha protestato e scritto una lettera al presidente della commissione di vigilanza sull’audiovisivo pubblico, per i temi trattati e le immagini mostrate. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 aprile 2021) Si chiama cerimonia del fazzoletto. Alcune comunità gitane del Sud della Francia la fanno per dimostrare la verginità di una sposa. Questa pratica è stata mostrata in un programma della tv francese TFX, un reality doc che si intitola Incredibili matrimoni gitani. Marlene Schiappa, ministra francese con delega alla Cittadinanza, ha protestato e scritto una lettera al presidente della commissione di vigilanza sull’audiovisivo pubblico, per i temi trattati e le immagini mostrate.

zazoomblog : Test di verginità alla tv francese. È polemica. Dove lo fanno nel mondo? - #verginità #francese. #polemica. - manu_etoile : RT @ImolaOggi: Retrocessione culturale in Francia: in TV test di verginità a donne gitane (Purtroppo, la permanenza nella UE conduce inevit… - rosaroccaforte : RT @ImolaOggi: Retrocessione culturale in Francia: in TV test di verginità a donne gitane (Purtroppo, la permanenza nella UE conduce inevit… - antbar12 : RT @ImolaOggi: Retrocessione culturale in Francia: in TV test di verginità a donne gitane (Purtroppo, la permanenza nella UE conduce inevit… - ImolaOggi : RT @ImolaOggi: Retrocessione culturale in Francia: in TV test di verginità a donne gitane (Purtroppo, la permanenza nella UE conduce inevit… -

Ultime Notizie dalla rete : Test verginità Francia, spose sottoposte in tv al 'test di verginità' nel docu - reality sui matrimoni gitani. La ministra Schiappa si dice 'scandalizzata' Francia, il governo condanna il reality Tv per le scene che fanno riferimento al 'test di verginità' In Francia un reality televisivo è stato condannato dal governo per il trattamento riservato alle giovani spose sottoposte al test di verginità . Nel programma Incredible Gypsy ...

Francia: test di verginità a nozze gitane in tv, proteste La ministra si dice "scandalizzata" nella lettera per le scene filmate della tradizionale cerimonia gitana nel corso della quale la giovane sposa subisce un test di verginità alla presenza di donne ...

Francia, test di verginità in tv nel docu reality sui matrimoni gitani. TPI Francia, il governo condanna il reality Tv per le scene che fanno riferimento al 'di' In Francia un reality televisivo è stato condannato dal governo per il trattamento riservato alle giovani spose sottoposte aldi. Nel programma Incredible Gypsy ...La ministra si dice "scandalizzata" nella lettera per le scene filmate della tradizionale cerimonia gitana nel corso della quale la giovane sposa subisce undialla presenza di donne ...