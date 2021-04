Serie C, la Ternana è la prima promossa. Umbri in B dopo la vittoria contro l’Avellino (Di sabato 3 aprile 2021) La Ternana ha vinto il Girone C della Serie C. Gli Umbri ritornano nel campionato cadetto dopo tre anni di assenza. TERNI – La Ternana ha vinto il Girone C della Serie C. dopo tre anni di assenza, gli Umbri sono riusciti a conquistare la promozione nel campionato cadetto. Una stagione dominata da parte degli uomini di Cristiano Lucarelli e la certezza della promozione è arrivata con la vittoria con la diretta concorrente Avellino. Ora per Falletti e compagni un finale di stagione che ha come obiettivo di chiudere al meglio e provare a vincere gli ultimi titoli ancora in palio. Si tratta di un risultato molto importante per gli Umbri, anche se il prossimo anno dovrà essere quello della conferma. La ... Leggi su newsmondo (Di sabato 3 aprile 2021) Laha vinto il Girone C dellaC. Gliritornano nel campionato cadettotre anni di assenza. TERNI – Laha vinto il Girone C dellaC.tre anni di assenza, glisono riusciti a conquistare la promozione nel campionato cadetto. Una stagione dominata da parte degli uomini di Cristiano Lucarelli e la certezza della promozione è arrivata con lacon la diretta concorrente Avellino. Ora per Falletti e compagni un finale di stagione che ha come obiettivo di chiudere al meglio e provare a vincere gli ultimi titoli ancora in palio. Si tratta di un risultato molto importante per gli, anche se il prossimo anno dovrà essere quello della conferma. La ...

Advertising

DiMarzio : LIVE | #Ternana a 45' dalla Serie B. All'intervallo è già 3-0 contro l'Avellino - DiMarzio : #SerieC | #Ternana, l’attesa per la promozione in #SerieB - GoalItalia : La @TernanaOfficial è la prima promossa in Serie B ?? Una stagione da record per gli umbri [@cladam86] ?? - Neri555Stefano : RT @umbriaOn: Una #Ternana da #fantascienza #conquista la serie B: annichilito l'#Avellino, è festa #promozione - Neri555Stefano : RT @umbriaOn: La #Ternana è in serie B: #goduria #rossoverde -