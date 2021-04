Salento: in alcune strutture per anziani farmaci scaduti e carne avariata, fra le contestazioni Nas dei carabinieri (Di sabato 3 aprile 2021) Controlli a tappeto nelle Rsa: sotto la lente di ingrandimento dei Nas tre strutture socio-assistenziali del Salento che non rispettavano i requisiti di regolarità. I carabinieri dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità hanno avviato controlli per verificare il rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19. Denunciate 8 persone tra titolari e lavoratori dipendenti di tre differenti strutture ricettive per anziani. I militari hanno contestato in totale la presenza di 14 persone oltre il limite numerico per il quale le strutture erano autorizzate, venendo quindi meno i requisiti organizzativi e strutturali. Inoltre, le condizioni di salute di 4 ospiti non erano in alcun modo compatibili con la tipologia della struttura. In due delle tre ... Leggi su noinotizie (Di sabato 3 aprile 2021) Controlli a tappeto nelle Rsa: sotto la lente di ingrandimento dei Nas tresocio-assistenziali delche non rispettavano i requisiti di regolarità. Idei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità hanno avviato controlli per verificare il rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione epidemiologica da Covid-19. Denunciate 8 persone tra titolari e lavoratori dipendenti di tre differentiricettive per. I militari hanno contestato in totale la presenza di 14 persone oltre il limite numerico per il quale leerano autorizzate, venendo quindi meno i requisiti organizzativi e strutturali. Inoltre, le condizioni di salute di 4 ospiti non erano in alcun modo compatibili con la tipologia della struttura. In due delle tre ...

