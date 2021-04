PS5 e Xbox Series X | poche scorte e problemi di disponibilità fino al 2022 | per Foxconn – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 3 aprile 2021) PS5 eXS potrebbero continuare ad essere difficili da trovare sul mercato per tutto il 2021, in base alle previsioni non ottimistiche di.. PS5 eXS continueranno probabilmente ad essere difficili da trovare per tutto il 2021, condiche probabilmente perdurerannoall’inizio del, secondo quanto riferito dal CEO di, Young Liu. Non si tratta di una certezza, maè uno dei produttori principali per quanto riguarda i componenti interni dei prodotti elettronici venduti da molte grosse compagnie, tra le quali anche Sony e Microsoft con … Notizie giochi L'articolo PS5 e ...