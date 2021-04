Pfizer | Moderna o AstraZeneca? Quali i vaccini Covid sono suggeriti per le categorie ' vulnerabili'

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini a mRna di Pfizer-BioNTech e Moderna proteggono non solo dai sintomi della Covid-19 ma anche dal contagio:… - Corriere : Lo studio: i vaccini Pfizer e Moderna riducono del 90 per cento la trasmissione del virus - Agenzia_Ansa : L'Italia ha superato la soglia dei 10 milioni di dosi di vaccini anti-Covid somministrate, secondo quanto si appren… - veneziana4 : RT @veneziana4: #coronavirus in ogni caso le #reazioniavverse a #AstraZeneca #Pfizer e #moderna sono state, fino ad ora 160 mila #EMA. Nono… - StefanoSamma7 : @gius_saffioti @alberto_testoni mi ha fatto notare che sul sito della Regione ci sono tutti i numeri '...senza con… -

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer Moderna

Il Messaggero

Qual vaccino anti - Covid indicato per le categorie vulnerabili AstraZeneca,?. Una circolare del ministero della Salute indica quali sono sono le categorie a rischio, persone estremamente vulnerabili , per le quali viene raccomandato preferenzialmente l ...Non c'è pace per : anche l' sospende (temporaneamente) la delle persone di età inferiore ai 60 anni. Lo ha annunciato il ministero della Salute olandese, stando a quanto scrive l'agenzia di stampa Anp.Non c'è pace per AstraZeneca: anche l'Olanda sospende (temporaneamente) la vaccinazione delle persone di età inferiore ai 60 anni. Lo ha annunciato il ministero della Salute olandese, stando a quanto ...Si allarga sempre di più lo scandalo vaccino in Toscana, ultima regione italiana (dati al 1 aprile) come numero di over80 che hanno ricevuto ...