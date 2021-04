Pasqua in zona rossa, ecco le regole da rispettare (Di sabato 3 aprile 2021) Pasqua in zona rossa: per il 3, 4 e 5 aprile il nuovo decreto prevede che l’Italia sia tutta in zona rossa, come a Natale. ecco le regole previste nei tre giorni di festività di Pasqua. – ATTIVITÀ MOTORIA E SPORT – Non si può circolare neanche all’interno del proprio Comune. E’ invece sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale. – VISITE AD AMICI – Nonostante in generale sia vietato nelle zone rosse, nel weekend di Pasqua è consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi). – SECONDE CASE – E’ possibile raggiungere le seconde case, a patto che non ... Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 3 aprile 2021)in: per il 3, 4 e 5 aprile il nuovo decreto prevede che l’Italia sia tutta in, come a Natale.lepreviste nei tre giorni di festività di. – ATTIVITÀ MOTORIA E SPORT – Non si può circolare neanche all’interno del proprio Comune. E’ invece sempre possibile svolgere attività motoria, ma solo in prossimità della propria abitazione, e attività sportiva all’aperto in forma individuale. – VISITE AD AMICI – Nonostante in generale sia vietato nelle zone rosse, nel weekend diè consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi). – SECONDE CASE – E’ possibile raggiungere le seconde case, a patto che non ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Pasqua in zona rossa, ecco le regole dal 3 al 5 aprile: dalle seconde case alle visite ad amici o parenti, tutte le… - fattoquotidiano : Pasqua in zona rossa, dagli spostamenti alle visite ai parenti: cosa si può fare e cosa no fino a lunedì 5 aprile - Corriere : I supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta in zona rossa - zazoomblog : Pasqua in zona rossa ecco le regole da rispettare - #Pasqua #rossa #regole #rispettare - GiovanniBussett : RT @GiovanniBussett: Torino,la zona rossa non ferma la folla di Pasqua davanti a supermercati e gastronomie ?@SkyTG24? ?@MediasetTgcom24? ?… -