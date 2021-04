Pasqua | il messaggio ai fedeli di mons Andrea Bruno Mazzocato

Leggi su udine20

(Di sabato 3 aprile 2021) Con il Giovedì Santo è iniziato il Triduole, per il secondo anno in un contesto di pandemia, come da tradizione l’arcivescovo di Udine,, scrive ai: «Anche Papa Francesco, nella Santa Messa delle Palme, ha constatato: “L’anno scorso eravamo più scioccati, quest’anno siamo più provati”. Desidero, allora, far giungere a tutti e a ciascuno undi speranza: che non viene da me, ma da Gesù risorto». Ecco il testo integrale Cari Fratelli e Sorelle,è ? nella sua essenza ? la festa della speranza e tutti in effetti avvertiamo in questi tempi il bisogno proprio di speranza, generatrice di serenità. Anche Papa Francesco, nella Santa Messa delle Palme, ha constatato: «L’anno scorso eravamo più ...