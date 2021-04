Nimes – St Etienne | tutta da scoprire per obbiettivi opposti

(Di sabato 3 aprile 2021)– St.domani in campo, chi sale e chi scende.terz’ultimo a quota 29 punti alla pari con Lorient e St.quintultimo con 33 punti e 3 sconfitte nelle ultime 4.– St.una partita dai mille risvolti? I verdi rischiano tanto, dunque, in questo match perchécon una eventuale vittoria potrebbe salire lì a -1 e mettere tanta pressione in questo finale di campionato. Entrambe le squadre in 30 gare hanno vinto 8 volte e segnato 30 gol con la differenza che gli ospiti ne hanno concessi 46, mentre i padroni di casa sono la peggior difesa con 56 reti al passivo. Per i coccodrilli di Plancque gran colpo quello sul campo della capolista Lille. PSG – Lilla Che partita è? Un 2 a 1 firmato Kone e Ripart che ha permesso ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Nimes Etienne

Infobetting

Tra le sfide che seguiremo spicca quella degli Azzurri contro la Bulgaria, in campo anche la Serie C. Pareggio tra Rosario e Central Cordoba nella Copa de la Liga Profesional e tra Boavista e Flamengo ...Elenco delle partite previste per oggi domenica 28 marzo 2021: in primo piano Bulgaria - Italia oltre alle altre sfide valide per le qualificazioni mondiali SOFIA - Bulgaria - Italia in primo piano ...Primo posticipo serale della domenica della trentunesima giornata di Ligue 1 ed è una sfida salvezza quella che vede il Nimes ospitare sul proprio terreno il Saint Etienne di Puel. Per i coccodrilli ...Le due squadre sono in vetta alla classifica con 63 punti. Quella di Galtier in campionato non perde da 17 trasferte, ma sul campo parigino non conquista i tre punti dall’aprile 1996 ...