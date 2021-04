Napoli, Meret per il terzo cleen sheet di fila: non accade dal 2019 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Alle ore 15 la squadra allenata da mister Rino Gattuso avrà la possibilità di portare a casa, oltre alla vittoria, anche il terzo cleen sheet di fila. L’estremo difensore Alex Meret infatti è riuscito a tenere la porta inviolata nelle ultime due di campionato. Si tratterebbe di una striscia importante che non avviene dal 2019 quando il Napoli era sotto la guida di Carlo Ancelotti. In quel caso il club portò a casa ben 5 cleen sheet di fila. Cioè riuscì a non subire reti per 5 partite di seguito. Un aspetto a cui Gattuso tiene tanto come dimostrano i suoi numeri. Nella passata stagione i cleen sheet totali erano stati 7. In ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Alle ore 15 la squadra allenata da mister Rino Gattuso avrà la possibilità di portare a casa, oltre alla vittoria, anche ildi. L’estremo difensore Alexinfatti è riuscito a tenere la porta inviolata nelle ultime due di campionato. Si tratterebbe di una striscia importante che non avviene dalquando ilera sotto la guida di Carlo Ancelotti. In quel caso il club portò a casa ben 5di. Cioè riuscì a non subire reti per 5 partite di seguito. Un aspetto a cui Gattuso tiene tanto come dimostrano i suoi numeri. Nella passata stagione itotali erano stati 7. In ...

Advertising

anteprima24 : ** #Napoli, Meret per il terzo cleen sheet di fila: non accade dal 2019 ** - maxvarone77 : RT @doppiam79: Napoli Empoli vietato a giocatori dell'Empoli di giocare perché a contatto nei giorni precedenti con positivi. #NapoliCroton… - napolipiucom : Napoli-Crotone, Gattuso fa turnover. Occasione per Osimhen. Meret titolare: Le probabili formazioni #CalcioNapoli… - AleZino2 : @MarekNapoli @sscnapoli e ci mancherebbe pure. tifo il Napoli non Meret. e con Ospina la squadra è tutta n altra cosa. - NCN_it : LE POSSIBILI SCELTE DI #GATTUSO CONTRO IL #CROTONE: #MERET TRA I PALI, RIPOSA #ZIELINSKI -