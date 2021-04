Milano, mani insanguinate e agnelli uccisi per la Pasqua: il flash mob “recitato” di Animal Save – Video (Di sabato 3 aprile 2021) flash mob di un gruppo di Animalisti promosso da Animal Save in piazza Duomo, a Milano. Gli attivisti hanno inscenato l’uccisione di un agnello. Il significato è proprio quello di sensibilizzare le persone contro la tradizione di mangiare gli agnelli per Pasqua. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021)mob di un gruppo diisti promosso dain piazza Duomo, a. Gli attivisti hanno inscenato l’one di un agnello. Il significato è proprio quello di sensibilizzare le persone contro la tradizione di mangiare gliper. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

