Come ha raccontato alla Gazzetta Jurgen Klinsmann, Romelu "dà ai compagni più di quello che riceve". C'è il visibile e l'invisibile. Nella prima categoria ci sono i gol. E gol che pesano. Per Lukaku

La somma delle sanzioni a #Ibrahimovic e #Lukaku dopo l'episodio in Coppa Italia andranno in beneficienza #Milan #Inter - Lukaku, dopo la sosta sempre decisivo. E con l'Inter insegue un altro traguardo... - City, né Lukaku né Haaland per il dopo Aguero. Guardiola: 'Prezzi alti, non compreremo nessuno'