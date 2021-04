LIVE Torino-Juventus 2-2 | Serie A calcio in DIRETTA | pagelle e highlights Cristiano Ronaldo salva i bianconeri dalla sconfitta!

Leggi su oasport

(Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.06che parte bene con la rete di Chiesa poi perde le distanze tra i reparti e viene recuperata e sorpassata da un super Sanabria oltre che da uno Szczesny non di certo perfetto a differenza del suo opposto Sirigu,che pagano le tante assenze e la mancanza di un vero rifinitore che in assenza di Dybala non esiste in squadra soprattutto dopo la cessione di Pjanic. 94? Fine della partita,2-2. 93? Baselli di punizione chiama al miracolo Szczesny. 91? Quattro minuti di recupero. 90? Sanabria vicino alla rete del vantaggio con un colpo di testa. 88? Fuori Alex Sandro e dentro Rabiot per la. 86? Pirlo fa scaldare alcuni primavera in panchina, potrebbe esserci spazio per qualche ...