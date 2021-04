LIVE Nuoto, Assoluti 2021 in DIRETTA: Razzetti da record va a Tokyo nei 200 misti, vittorie per Paltrinieri, Pilato e Quadarella (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Siamo alla chiusura di questi campionati italiani che sono stati ricchissimi di grandi tempi e rilanciano la Nazionale di Nuoto in vista di quel che sarà. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.51: Sfiora il tempo-limite per Tokyo Sara Franceschi, che vince questa gara in 2’11?57 a precedere Ilaria Cusinato (2’11?75) e Anna Pirovano (2’13?79). 18.48: E’ il momento dei 200 misti donne. 18.45: PRESTAZIONE ENORME DI Razzetti!!! 1’57?13 per l’azzurro e qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. Eccezionale la distribuzione del suo sforzo e crono di valore. Quarto tempo al mondo per lui in questa stagione. Un grande primato italiano a precedere Glessi (2’00?81) e Pelizzari (2’01?38). 18.35: Di seguito l’elenco dei partenti dei 200 ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASiamo alla chiusura di questi campionati italiani che sono stati ricchissimi di grandi tempi e rilanciano la Nazionale diin vista di quel che sarà. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 18.51: Sfiora il tempo-limite perSara Franceschi, che vince questa gara in 2’11?57 a precedere Ilaria Cusinato (2’11?75) e Anna Pirovano (2’13?79). 18.48: E’ il momento dei 200donne. 18.45: PRESTAZIONE ENORME DI!!! 1’57?13 per l’azzurro e qualificazione per le Olimpiadi di. Eccezionale la distribuzione del suo sforzo e crono di valore. Quarto tempo al mondo per lui in questa stagione. Un grande primato italiano a precedere Glessi (2’00?81) e Pelizzari (2’01?38). 18.35: Di seguito l’elenco dei partenti dei 200 ...

