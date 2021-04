Lazio-Spezia 2-1, Italiano: “Perso per un episodio. Mi arrabbierò se un rigore così non lo daranno a noi” (Di sabato 3 aprile 2021) “In questo momento sono arrabbiatissimo, a questo punto del campionato un pareggio per noi era oro colato e sarebbe stato meritatissimo. Per un episodio non portiamo nulla a casa e sono rammaricato”. Lo ha dichiarato il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta contro la Lazio. “La squadra ha fatto quello che doveva – ha detto l’allenatore ai microfoni di DAZN – contro una grande squadra, abbiamo creato e giocato”. In merito al calcio di rigore concesso al fotofinish alla Lazio: “Sul possibile mani di Acerbi il regolamento parla chiaro visto che la mano era a terra. Sul rigore contro di noi mi arrabbierò quando un penalty così non verrà concesso a noi. Adesso non voglio giudicarlo. Comunque avremmo potuto metterci una ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) “In questo momento sono arrabbiatissimo, a questo punto del campionato un pareggio per noi era oro colato e sarebbe stato meritatissimo. Per unnon portiamo nulla a casa e sono rammaricato”. Lo ha dichiarato il tecnico dello, Vincenzo, dopo la sconfitta contro la. “La squadra ha fatto quello che doveva – ha detto l’allenatore ai microfoni di DAZN – contro una grande squadra, abbiamo creato e giocato”. In merito al calcio diconcesso al fotofinish alla: “Sul possibile mani di Acerbi il regolamento parla chiaro visto che la mano era a terra. Sulcontro di noi miquando un penaltynon verrà concesso a noi. Adesso non voglio giudicarlo. Comunque avremmo potuto metterci una ...

