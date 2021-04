Juventus, la crisi è sempre più evidente: chiesto il rinvio di quattro stipendi (Di sabato 3 aprile 2021) Non è un momento felice in casa Juventus, dentro e fuori dal campo: il club bianconero avrebbe infatti chiesto un sacrificio alla squadra con il rinvio di quattro stipendi. I risultati della squadra non sono stati di certo entusiasmanti, in campionato occupa la terza posizione ed è distante 10 punti dall’Inter che guida la classifica, si tratta di un distacco pesantissimo per una squadra costruita per continuare a vincere. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo non ha ripagato, anche il percorso in Champions League è stato deludente: la compagine bianconera è stata eliminata da una squadra nettamente inferiore come il Porto. L’intenzione è quella di iniziare a ricostruire, si attendono novità sul fronte calciatori con aggiornamenti in arrivo dal calciomercato. Il festino in casa ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 aprile 2021) Non è un momento felice in casa, dentro e fuori dal campo: il club bianconero avrebbe infattiun sacrificio alla squadra con ildi. I risultati della squadra non sono stati di certo entusiasmanti, in campionato occupa la terza posizione ed è distante 10 punti dall’Inter che guida la classifica, si tratta di un distacco pesantissimo per una squadra costruita per continuare a vincere. La scelta di affidare la panchina ad Andrea Pirlo non ha ripagato, anche il percorso in Champions League è stato deludente: la compagine bianconera è stata eliminata da una squadra nettamente inferiore come il Porto. L’intenzione è quella di iniziare a ricostruire, si attendono novità sul fronte calciatori con aggiornamenti in arrivo dal calciomercato. Il festino in casa ...

