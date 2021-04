Jannik Sinner-Hubert Hurkacz, come vederla in diretta tv e streaming? Finale Masters 1000 Miami (Di sabato 3 aprile 2021) Domenica 4 aprile (ore 19.00) Jannik Sinner affronterà Hubert Hurkacz nella Finnale del Masters 1000 di Miami, prestigioso torneo di tennis che va in scena sul cemento statunitense. L’altoatesino si è reso protagonista di un’autentica cavalcata in terra americana, ha sfoderato delle prestazioni eccellenti e si è guadagnato la possibilità di fronteggiare l’ostico polacco in un match inedito, visto che non ci sono precedenti tra i due giocatori. Il nostro portacolori, che tra gli altri ha saputo liquidare il temibile russo Karen Khachanov e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut in semiFinale, si è ormai portato a ridosso della top-20 del ranking ATP e ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio contro l’attuale numero 37 al ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) Domenica 4 aprile (ore 19.00)affronterànella Finnale deldi, prestigioso torneo di tennis che va in scena sul cemento statunitense. L’altoatesino si è reso protagonista di un’autentica cavalcata in terra americana, ha sfoderato delle prestazioni eccellenti e si è guadagnato la possibilità di fronteggiare l’ostico polacco in un match inedito, visto che non ci sono precedenti tra i due giocatori. Il nostro portacolori, che tra gli altri ha saputo liquidare il temibile russo Karen Khachanov e lo spagnolo Roberto Bautista-Agut in semi, si è ormai portato a ridosso della top-20 del ranking ATP e ha tutte le carte in regola per tentare il colpaccio contro l’attuale numero 37 al ...

Advertising

Eurosport_IT : NON STIAMO SOGNANDOOOOOOO ?? Jannik Sinner a soli 19 anni batte Bautista Agut (5-7 6-4 6-4) e conquista la sua prim… - mauroberruto : Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta a… - chetempochefa : Complimenti a Jannik #Sinner, che a soli 19 anni batte Bautista Agut e conquista la sua prima finale in un Masters… - SimonaCroisette : RT @Tg3web: A soli 19 anni Jannik Sinner approda in finale nel torneo di Miami. È il tennista italiano più giovane ad arrivare così in alto… - stefionice : RT @ItaliaTeam_it: TU SI 'NA COSA GRANDE! ???? Roberto Bautista-Agut battuto 5-7 6-4 6-4, è FINALE per Jannik Sinner al Masters 1000 di Miam… -