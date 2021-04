Inoki in arrivo The Heel Strikers

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 3 aprile 2021) Il cantantesarà il cerimoniere del nuovo talent per soli rapper: The, che andrà in onda 7, 8 e 9 aprile dove assisteremo alla gara tra quattro giovani promettenti rapper. Vediamo di cosa si tratta Cosa ci aspetta da? Il rapperavrà l’onere di essere un vero e proprio padrone di casa. Presenterà infatti i giovani talenti in gara e aprirà tutte e tre le serate con una sua esibizione.ha da poco pubblicato il suo ultimo album Medioego e si avvicina ad un mondo inesplorato quello di presentatore, ma la sua musica sarà comunque presente.ha infatti in programma la presentazione di un suo nuovo pezzo nel mezzo della competizione. Il rapper ne arriva da un momento difficile come lui stesso ha raccontato in un intervista ...