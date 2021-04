Incendio a Bollate | brucia il tetto della ex Ceruti | lunga colonna di fumo nero

(Di sabato 3 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colornella ex. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le 18 alzando da subito una altissimadi. Diversi mezzi dei Vigili del Fuoco si stanno portando in centro aper arginare le fiamme che si sono propagate daldel complesso industriale. Decine di persone si sono riversate tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

ilNotiziarioInd : Incendio autobus nel deposito di Caronno, allarme per il fumo anche a Garbagnate e Bollate | FOTO | VIDEO… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Bollate

Il Notiziario

Marras: "Peccato si sia perso tempo prezioso a causa di bizze locali e inutili carte". Grosseto : Prosegue l'iter del piano antincendio della pineta del Tombolo , tra Marina di ...come ...Condividi Albairate , Eventi , Senza categoriain viale Molise, Bassi: pericolo denunciato da tempo, ora messa in sicurezza sia priorità Notizia precedente. Il 5 per mille alle ...“A seguito di alcune sospette positività (inizialmente tre) riscontrate tra i pazienti del reparto di Medicina dell’ospedale di Barga – scrive l’ASL – l’Azienda USL Toscana nord ovest ha deciso di ...Allarme in via Trieste a Caronno Pertusella, dove dalle 13 circa si vede una colonna di fumo nero avvistata anche a notevole distanza (fino alla S'incendia un pullman nel deposito di Caronno ...