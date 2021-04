GP Doha | FP2 MotoGP

(Di sabato 3 aprile 2021) Nel GP dianche le FP2 vanno in archivio e con loro il primo giorno del weekend motociclistico. Sotto le luci artificiali del circuito di Losail viene fuori una sessione molto divertente. Tutti i piloti vanno alla ricerca di un posto in top 10 che garantirebbe loro l’accesso diretto in Q2. Emergono così i veri valori in gara e le Ducati si confermano le moto da battere, almeno nel time attack. Miller, Bagnaia e Zarco i primi 3 con Martin 5°. Tempo stratosferico dell’australiano che si avvicina al muro dell’1’53”; domani probabilmente lo vedremo abbattere di nuovo. Seguono a ruota tutti i migliori dello scorso GP ad eccezione di Mir. Il campione del mondo infatti, come accaduto la scorsa settimana, sarà alle prese con la Q1 avendo chiuso solo con il 13mo tempo. Tra i delusi anche Rossi 14mo e il pacchetto Honda che vede il solo Bradl sicuro della partecipazione al ...

Franco Morbidelli ha spiegato ai microfoni di Sky Sport il suo venerdì a, in cui ha visto uscire fumo da due motori della sua Yamaha Petronas . Fortunatamente per il ... visto che ladi oggi ...Francesco Bagnaia è molto ottimista e positivo dopo il 2. tempo nelle Libere del venerdì del GP di, sulla pista di Losail. "Ho un feeling migliore della scorsa settimana, mi sento molto a mio agio con le gomme soft e gestisco bene anche il consumo - dice 'Pecco' - . La cosa positiva è che ho ...I piloti Ducati non hanno fatto sconti a nessuno nella FP2. Ha continuato a rimanere indietro, invece, Valentino Rossi soltanto quattordicesimo, mentre le altre Yamaha sono riuscite a prendersi la Top ...Buon venerdì per le Yamaha a Doha. Nonostante qualche problema in più – come la ... Sulla moto mi sono sentito benissimo nelle FP1 e anche per la maggior parte delle FP2 Il punto più importante è ...