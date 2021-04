Frana a Giovi | disposto studio geologico

(Di sabato 3 aprile 2021) di Erika Noschese Un sondaggioper la caratterizzazione geo-gnostica dei terreni, in località. Dopo la consistente quantità di pioggia, abbattutasi il 14 dicembre ultimo scorso, che ha colpito duramente le frazioni collinari di Salerno causando la caduta di alberi e frane lungo tutta la strada che collega la città con, l’amministrazione comunale di Salerno, guidata dal sindaco Vincenzo Napoli corre ai ripari. Il settore Strutture comunali ufficio strade e fogne ha infatti autorizzato i sondaggi geologici per la caratterizzazione geo-gnostica dei terreni in località, per un totale di 9.680,00 euro per determinare le caratteristiche tecniche dei terreni e delle rocce. Durante il violento temporale che ha colpito la città nel mese di dicembre, infatti, la situazione peggiore, si è avuta a ...

Disposto studio geologico per la frana a Giovi. L'intervento si è reso necessario - come titola il quotidiano 'Le Cronache' - dopo le abbondanti piogge che lo scorso 14 dicembre hanno colpito i rioni collinari di Salerno.