Covid, la Sardegna da zona bianca a boom di contagi in 14 comuni (Di sabato 3 aprile 2021) In meno di un mese la Sardegna è passata dalla zona bianca ad una nuova impennata di contagi Covid: 795 casi in due giorni, mai così tanti dallo scorso Dicembre. Covid, nuovo boom di contagi in Sardegna Un mese fa la Sardegna è diventata la prima regione a diventare zona bianca, per la terza settimana L'articolo proviene da Webmagazine24.

