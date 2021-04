Covid, Figliuolo: "In aprile ci giochiamo tutto" (Di sabato 3 aprile 2021) Paolo Figliuolo, commissario per l’emergenza Covid, prevede che si arriverà a mezzo milione di vaccinazioni al giorno “l’ultima settimana di aprile” che è un mese decisivo a suo avviso. “Ad aprile - dice intervistato dal Corriere della Sera - si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna”.Da circa un mese in carico, Figliuolo vede “un’Italia che vuole uscire in fretta dalla pandemia. Ora è chiaro che bisogna mettere al sicuro le nostre radici: gli anziani; e poi i più vulnerabili”, afferma. Parlando dell’atteggiamento di alcune Regioni sulle vaccinazioni, bacchettato anche da Draghi, risponde: “Io non devo ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 aprile 2021) Paolo, commissario per l’emergenza, prevede che si arriverà a mezzo milione di vaccinazioni al giorno “l’ultima settimana di” che è un mese decisivo a suo avviso. “Ad- dice intervistato dal Corriere della Sera - si incrocia un consistente arrivo di vaccini con la verifica delle capacità dei vaccinatori e dei punti di vaccinazione. Se il sistema regge, e mi porta ad avere 500 mila vaccinazioni al giorno a fine mese, a fine settembre chiudo la campagna”.Da circa un mese in carico,vede “un’Italia che vuole uscire in fretta dalla pandemia. Ora è chiaro che bisogna mettere al sicuro le nostre radici: gli anziani; e poi i più vulnerabili”, afferma. Parlando dell’atteggiamento di alcune Regioni sulle vaccinazioni, bacchettato anche da Draghi, risponde: “Io non devo ...

