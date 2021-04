Che paura hanno i poeti di non riuscire più a cantare (Di sabato 3 aprile 2021) E l ora del vero dissentire. La memoria di colore bianco e il giorno, come un uccello nero, sta appollaiato sul ramo di un albero. questo il momento pi adatto per leggere i Poemetti della sera (... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 3 aprile 2021) E l ora del vero dissentire. La memoria di colore bianco e il giorno, come un uccello nero, sta appollaiato sul ramo di un albero. questo il momento pi adatto per leggere i Poemetti della sera (...

Advertising

matteosalvinimi : “Non abbiate paura”. Sedici anni fa ci lasciava un grande polacco, un uomo che con la sua fede, il suo coraggio, l… - AlbertoBagnai : Una precisazione etimologica: fobia vuol dire paura. Ma voi non mi fate paura: mi state solo seccando e impedendo d… - rtl1025 : ?? Paura per il futuro dell’#Antartide, scatta l’allarme per i #ghiacciai che si stanno sciogliendo ?? di Alessand… - MarKop72 : RT @matteosalvinimi: “Non abbiate paura”. Sedici anni fa ci lasciava un grande polacco, un uomo che con la sua fede, il suo coraggio, la s… - _lizzybennet : RT @eeerieghost: milioni di donne: il catcalling mi fa paura perché spesso è seguito da molestie più pesanti gli uomini: mariagenoveffa:… -