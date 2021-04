C’è solo Chiesa al centro del villaggio Juve. Il Torino strappa un pari d’oro per il Napoli (Di sabato 3 aprile 2021) La Chiesa è al centro del villaggio Juventus, il problema è che ci sono veramente poche capanne intorno. Succede quindi che un onesto Torino riesca a strappare un punto da un derby in cui prova ad uscire senza danni e sa approfittare della pochezza tecnica di alcune giocate dei bianconeri. L’esterno della Juve si conferma l’uomo del momento, il più decisivo, centrato. È uno dei peggiori avversari possibili per i difensori. Bastano pochi secondi della partita per intuire già chi sarà il primo ad iscriversi sul tabellino dei marcatori. Dopo due conclusioni, Morata gli fa la sponda nel punto di giusto, Chiesa affonda come un coltello nel burro e infila Sirigu sotto le gambe al 13’. Potrebbe anche raddoppiare, Federico, se Cristiano Ronaldo non si ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 aprile 2021) Laè aldelntus, il problema è che ci sono veramente poche capanne intorno. Succede quindi che un onestoriesca are un punto da un derby in cui prova ad uscire senza danni e sa approfittare della pochezza tecnica di alcune giocate dei bianconeri. L’esterno dellasi conferma l’uomo del momento, il più decisivo, centrato. È uno dei peggiori avversari possibili per i difensori. Bastano pochi secondi della partita per intuire già chi sarà il primo ad iscriversi sul tabellino dei marcatori. Dopo due conclusioni, Morata gli fa la sponda nel punto di giusto,affonda come un coltello nel burro e infila Sirigu sotto le gambe al 13’. Potrebbe anche raddoppiare, Federico, se Cristiano Ronaldo non si ...

